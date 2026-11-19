بالفيديو | العدو الإسرائيلي يواصل تدمير قرى الجنوب.. غارات على قبريخا وزوطر الشرقية وميفدون وكفرشوبا

يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، في تصعيد يستهدف المنازل والمنشآت والبنى التحتية، بالتوازي مع استمرار عمليات التجريف والتدمير الممنهج في عدد من البلدات الحدودية.

فليل أمس، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة باتجاه أطراف بلدة قبريخا، أدّت إلى تدمير معمل لفرز النفايات ومنزل في المنطقة الواقعة عند أطراف وادي السلوقي.

وفي زوطر الشرقية، تتواصل أعمال جرف المنازل، فيما تواصل الآليات المعادية سياسة التدمير الممنهج بحق البلدة، في مشهد يوثّق حجم الاعتداءات التي تطال ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على أطراف زوطر الشرقية، واستهدف بغارة أخرى أطراف بلدة ميفدون، فيما طالت غارة جوية منطقة كفرشوبا جنوب لبنان.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، وما يرافقه من تدمير للمنازل والمنشآت واستهداف لمقومات الحياة في البلدات الجنوبية.