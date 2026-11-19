العماد هيكل يبحث مع الصليب الاحمر صمود نازحي الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان (ICRC) السيدة Agnes Dhur ومنسق الشؤون الإنسانية في البعثة السيد شوقي أمين الدين، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان لا سيما الوضع الإنساني، وتم التشديد على ضرورة مواكبة الحاجات الإنسانية لدعم صمود النازحين، بخاصة في الجنوب.

كذلك استقبل مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن دلي، ثم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم.





خلال هذَين اللقاءَين، تم التأكيد على أهمية الالتفاف حول الجيش خلال الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

المصدر: موقع الجيش اللبناني