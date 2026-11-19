العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش

حكم القضاء العراقي الأربعاء بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخرا لمجموعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي.

وفي الأعوام الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة على خلفية الانتماء إلى “جماعة إرهابية” في قضايا إرهاب وقتل. وفي 2019، صدرت أحكام إعدام بحقّ 11 فرنسيا خُفّضت عقوباتهم في درجة الاستئناف إلى السجن مدى الحياة.

وقضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن المؤبد، أي لمدة تصل إلى 20 عاما، على ستة فرنسيين “عن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي”، بحسب ما نقلت مراسلة وكالة فرانس برس.

ومن بين هؤلاء توما بارنوين (45 عاما) المتحدّر من جنوب فرنسا والذي، وهو التحق بتنظيم داعش في العام 2014، إلى أن أوقفته القوات الكردية في سوريا في 2017.

ومطلع الشهر الجاري، قال بارنوين أمام المحكمة في بغداد باللغة العربية، إنه ذهب إلى سوريا في بداية النزاع

وأضاف “لم نعلم أن (التنظيم) كان يريد إحداث تفجيرات إرهابية في بلدنا فرنسا كذلك ، وأنا أتبرّأ من كل جرائمه”، متابعا “أنا نادم أشدّ الندم لانتمائي للتنظيم، وأخجل من نفسي ومن عائلتي ومن أولادي”.

والشهر الماضي قضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة فرنسيين آخرين.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا اعتبارا من 2014 وحتى هزيمته في العراق في 2017 وفي سوريا في 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية