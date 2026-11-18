الخارجية الإيرانية: إيران تصرفت حتى الآن بأقصى درجات ضبط النفس مراعاة لاعتبارات الجوار ومصالح الأمة الإسلامية واقتصرت ضرباتها الدفاعية على القواعد والأصول العسكرية الأميركية في هذه الدول