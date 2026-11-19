علي رضا بيرانفاند يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026

فاز حارس مرمى المنتخب الإيراني علي رضا بيرانفاند بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، ضمن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأفضل في القارة.

أُعلنت جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأفضل في عام 2026، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

جائزة الماسة الآسيوية: ليم كيا تونغ من سنغافورة.

ليم كيا تونغ من سنغافورة. جائزة تقدير الدولة المستضيفة لكأس آسيا: أستراليا.

أستراليا. أفضل اتحاد عضو في الاتحاد الآسيوي – فئة الياقوت: بنغلادش.

بنغلادش. أفضل اتحاد عضو – الفئة الذهبية: الهند.

الهند. أفضل اتحاد عضو – الفئة الماسية: تايلاند.

تايلاند. أفضل اتحاد عضو – فئة البلاتين: اليابان.

اليابان. أفضل اتحاد إقليمي لكرة القدم في آسيا: اتحاد آسيان لكرة القدم.

اتحاد آسيان لكرة القدم. جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم القاعدية: اليابان.

اليابان. أفضل مدربة: مرضية جعفري من إيران.

مرضية جعفري من إيران. أفضل مدرب: غو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا الياباني.

غو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا الياباني. أفضل لاعب كرة قدم للصالات: عثمان موسى من تايلاند.

عثمان موسى من تايلاند. أفضل لاعبة دولية: كايتلين فورد من أستراليا.

كايتلين فورد من أستراليا. أفضل لاعب دولي: لي كانغ إن من كوريا الجنوبية.

لي كانغ إن من كوريا الجنوبية. أفضل لاعب شاب: ريونوسوكي ساتو من اليابان.

ريونوسوكي ساتو من اليابان. أفضل لاعبة: كيم كيونغ يونغ من كوريا الشمالية.

كيم كيونغ يونغ من كوريا الشمالية. أفضل لاعب: علي رضا بيرانوند من إيران.

المصدر: موقع المنار