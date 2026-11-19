فاز حارس مرمى المنتخب الإيراني علي رضا بيرانفاند بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، ضمن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأفضل في القارة.
أُعلنت جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأفضل في عام 2026، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
- جائزة الماسة الآسيوية: ليم كيا تونغ من سنغافورة.
- جائزة تقدير الدولة المستضيفة لكأس آسيا: أستراليا.
- أفضل اتحاد عضو في الاتحاد الآسيوي – فئة الياقوت: بنغلادش.
- أفضل اتحاد عضو – الفئة الذهبية: الهند.
- أفضل اتحاد عضو – الفئة الماسية: تايلاند.
- أفضل اتحاد عضو – فئة البلاتين: اليابان.
- أفضل اتحاد إقليمي لكرة القدم في آسيا: اتحاد آسيان لكرة القدم.
- جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لتطوير كرة القدم القاعدية: اليابان.
- أفضل مدربة: مرضية جعفري من إيران.
- أفضل مدرب: غو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا الياباني.
- أفضل لاعب كرة قدم للصالات: عثمان موسى من تايلاند.
- أفضل لاعبة دولية: كايتلين فورد من أستراليا.
- أفضل لاعب دولي: لي كانغ إن من كوريا الجنوبية.
- أفضل لاعب شاب: ريونوسوكي ساتو من اليابان.
- أفضل لاعبة: كيم كيونغ يونغ من كوريا الشمالية.
- أفضل لاعب: علي رضا بيرانوند من إيران.
المصدر: موقع المنار