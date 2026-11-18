أونصة الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025

تراجعت أونصة الذهب إلى نحو 3,775 دولارًا، عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، فيما هبطت الفضة إلى نحو 45.75 دولارًا. وجاء الضغط مع صعود الدولار إلى مستويات لم يسجلها منذ 19 شهرًا، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع تسعير الأسواق احتمالًا بنحو 96.7% لرفع الفائدة ربع نقطة في كانون الأول/ديسمبر.

اما الحدث الأبرز اليوم: صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عند الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت. إذا عكست مداولات الأعضاء نبرة متشددة، فقد نرى ضغوطًا إضافية على الذهب؛ أما إذا جاءت أقل حدّة، فقد يجد المعدن متنفسًا لارتداد جديد.

المصدر: وكالات