قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة دّرّاجات آليّة كانت تنشط في المتن والأشرفيّة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



” في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، ومنها عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليات مماثلة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان، وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيامهم بتنفيذ عمليتي سرقة دراجتين، في محلتي نيو روضة، والدكوانة.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى: ع. و. (مواليد عام 1988، لبناني)



بتاريخ 11-11-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين في محلة برج حمود، على متن دراجة آلية تم ضبطها.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق المتن والأشرفية، برفقة آخرين، وبأنه كان يبيع الدراجات المسروقة، والاستحصال على المخدرات مقابل ثمنها.



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص، والعمل لا يزال جاريا لتوقيف باقي أفراد العصابة”.