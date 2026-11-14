افتتاح معرض مواسم الخير في بلدة دير قانون النهر.. النائب عز الدين: السلطة في لبنان ابتعدت عن واقع الناس

افتتحت بلدية دير قانون النهر الجنوبية، معرض مواسم الخير 2026 “حكاية أرض وصمود”، في ملعب البلدة، والذي يعرض فيه المشاركون الذين تجاوزوا التسعين عارضًا، مختلف أنواع المونة البلدية والأشغال الحرفية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، رئيس بلدية دير قانون النهر علي قصير، علماء دين، عوائل شهداء، أعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى، شخصيات وفعاليات، وحشد من الأهالي.

وخلال الافتتاح ألقى النائب عز الدين كلمة أكد فيها أن الإنتاج الأهلي هو قيمة أساسية في اقتصاد الوطن، ويساهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية المناطق ويساهم في تحقيق الإنماء المتوازن الذي نفتقده في ظل السلطة اللبنانية الحالية التي تقصر في عملها وأدائها، من خلال سياساتها المالية والاقتصادية تجاه الشعب اللبناني، وتجاه المناطق التي بقيت محرومة من الإنماء المتوازن، في ظل الحكومات السابقة التي عجزت عن تحقيقه، بسبب المحسوبيات والصفقات التي تُعقد تحت الطاولة وفوقها. وأشاد بمن دفع باتجاه إقامة المعرض، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة وعظيمة جدًا، تؤكد تشبثنا بأرضنا وصمودنا في مواجهة العدو الصهيوني.

وفي الشأن السياسي، أشار النائب عز الدين إلى أن السلطة السياسية الحاكمة، الظالمة والمستبدة والمتحكّمة، هي السلطة الإجرائية التي التزمت في خطاب القسم والبيان الوزاري باستخدام كل الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض من العدو الصهيوني وإخراجه من أرضنا التي يحتلها، واستعادة الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية، وإعادة البناء والإعمار للبيوت والقرى التي دُمّرت، وهذا ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري لرئيس الحكومة، ونالت الحكومة على أساسهما الثقة، وقد منحت كتلة الوفاء للمقاومة الثقة بناءً على هذه الالتزامات، متسائلًا: أين الحكومة وأين السلطة السياسية مما التزمت به؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدّمت؟ وماذا أنجزت؟ وأين مصداقية هذه السلطة السياسية في التزاماتها تجاه شعبها وأهلها؟

وقال النائب عز الدين: بدلًا من أن تمضي هذه السلطة قدمًا في تنفيذ الأولويات الوطنية، التي تُعدّ من أهم الأولويات وأكثرها إلحاحًا، رأيناها تضيّع البوصلة الوطنية، وتُقدّم مصلحة العدو الإسرائيلي على الأولويات الوطنية الملحّة والاستراتيجية، فمن تحرير الأرض إلى اتفاق الإطار الذي شرعن الوجود الصهيوني على هذه الأرض المقدسة من خلال المفاوضات المباشرة، وصولًا إلى تجريم أشرف وأنبل ظاهرة، ليس في لبنان فحسب، بل في الوطن العربي والعالم، وهي ظاهرة المقاومة، إذ تتخذ هذه السلطة السياسية قرارًا بتجريمها، رغم أنها تقدّم الدماء من أجل كرامة هذا الوطن واستقلاله والدفاع عن هذا الشعب.

وأضاف النائب عز الدين: السلطة في لبنان ابتعدت عن واقع الناس وحياتهم وظروفهم المعيشية، وكل ذلك لمصلحة العدو الصهيوني، خضوعًا للإملاءات والشروط التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من الضغوط الأميركية على هذه السلطة، لذلك نرى أن العدو الصهيوني، الذي عجز عن تحقيق أهدافه في الميدان، تمكّن من تحقيقها من خلال المفاوضات المباشرة، الأمر الذي دفع رئيس حكومة العدو “نتنياهو” إلى شكر الحكومة اللبنانية على ما قدّمته، وعلى ما منحته له مجانًا، وهو ما كان يحلم بالحصول عليه، فقد ذهبت إلى الخيار الأسوأ بالنسبة إلى مصالح لبنان، والأبعد عن تحقيق أي مطلب لبناني يستفيد منه الشعب.

وتابع النائب عز الدين: على الرغم من كل ما فعلته هذه السلطة، ومن عدم تحقيقها مصالح لبنان، وارتهانها للعدو والخارج، وقبولها بالوصايات الأميركية وغيرها، يبقى الأمل في الجمهورية الإسلامية في إيران التي لن تقبل بأي مفاوضات أو تسوية أو معادلة لا تأخذ لبنان في الحسبان، لأن لبنان بند أساسي في أي مفاوضات بين إيران وأميركا، وما يجري اليوم بينهما هو الذي سيرسم معالم المنطقة والنظام الدولي الجديد، ولا ينبغي التقليل من أهمية ما يجري، فهو أمر بالغ الأهمية، ويتعلق بصناعة مستقبل أبنائنا وأحفادنا لأكثر من قرن، بل لقرون.

وختم النائب عز الدين: إنّ الذين لا يدركون ولا يفهمون واقع السياسات الإقليمية والدولية والمحلية، ويراهنون على أميركا وأتباعها وحلفائها، عليهم أن يدركوا أن الجمهورية الإسلامية تريد تقديم خدمة للبنان وشعبه، من خلال إخراج العدو الصهيوني من الأرض التي يحتلها، وهي ليست بحاجة على الإطلاق إلى التفاوض نيابةً عن لبنان، فلبنان يفاوض عن نفسه، وقد رأينا إلى أين وصلت المفاوضات التي خاضها، والتي استمرت خمسة أو ستة أشهر، ولم تجلب للبنان سوى الويل والعار والذل والهوان.

بدوره، ألقى قصير كلمة استعاد فيها مسيرة إقامة المعارض في البلدة، مؤكدًا أن استكمالها اليوم يأتي تعبيرًا عن إرادة النهوض والصمود وكسر تداعيات الحرب، وعن إصرار الأهالي على إعادة الحياة إلى بلدتهم، وتحويل ما بعد الدمار إلى مساحة للعمل والإنتاج واللقاء.

المصدر: موقع المنار