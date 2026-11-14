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    لبنان

    المعاون الثقافي في حزب الله السيد علي فحص: واشنطن تتحمل مسؤولية اعتقال علماء البحرين

      حمّل المعاون الثقافي في حزب الله، السيد علي فحص، الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية ما يتعرّض له علماء البحرين، على خلفية اعتقال السلطات العشرات منهم ومحاكمتهم بتهم لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، معتبراً أن واشنطن هي الراعية للنظام البحريني.

      وجاء كلام فحص خلال احتفال أحيا فيه ملف التبليغ والأنشطة الثقافية في منطقة جبل عامل الأولى ذكرى الشهداء العلماء وطلبة العلوم الدينية وأبناء العلماء، ضمن فعاليات يوم شهيد حزب الله، وذلك في مرقد الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد هاشم صفي الدين، في بلدة دير قانون النهر.

      المصدر: موقع المنار

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