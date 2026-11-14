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    لبنان

    العدو الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان

      واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية ولقواعد القانون الدولي وللقرار رقم 1701.

      وبالسياق، افاد مراسل قناة المنار السبت ان “مدفعية العدو استهدفت بلدة حداثا في جنوب لبنان”، واشار الى ان “مدفعية العدو استهدفت اطراف بلدة كفرشوبا”.

      ولفت مراسل المنار الى ان “مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة برعشيت”، كما اشار الى ان “الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان”.

      من جهة ثانية، اعتدت مدفعية العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام والخريبة والمنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية وأطراف بلدة برعشيت وبلدة المنصوري في جنوب لبنان.

      كما سجل فجر السبت قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة القصير ووادي زبقين في جنوب لبنان، كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي دوحة كفررمان في جنوب لبنان.

      هذا وقد اعتدت دبابة ميركافا اسرائيلية بعدد من القذائف أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

      المصدر: موقع المنار

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