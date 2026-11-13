الصين: نواصل الحوار مع الولايات المتحدة

أعلنت الصين أنّها تولي أهمية كبيرة ​للتواصل الاستراتيجي ​مع الجيش الأميركي و«تحافظ ⁠على الحوار ​مع المؤسسة الدفاعية ​الأميركية على مستويات مختلفة»، وذلك عقب انعقاد اجتماع ​على مستوى ​فرق العمل في أوائل تشرين الثاني في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ​تشن شي: «نأمل ​أن ⁠يعمل الجانب الأميركي معنا ​من أجل ​تنفيذ ⁠التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان، ⁠وتعزيز ​التواصل، ​وإدارة الخلافات بالشكل السليم».

تدريبات عسكرية مفاجئة في المحيط الهادئ

من جهة أخرى، أجرت الصين في أوائل تشرين الثاني تدريبات عسكرية كبيرة من دون إعلان مسبق في غرب المحيط الهادي وحول تايوان، في ما ​وصفه مسؤولون في تايبه بأنه حملة «ترهيب صامت» تهدف إلى الضغط على الجزيرة ‌وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية كبرى.

وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ الجيش وخفر السواحل الصينيين نشرا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في ​المنطقة في أوائل هذا الشهر، وأجريا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ​ومدن، منها تايوان.

وأضاف المسؤول أنّ هذا الانتشار البحري كان أكبر من «مهمة ⁠العدالة 2025»، وهي آخر تدريبات أطلقت عليها الصين اسماً رسمياً واستهدفت تايوان قبل ​نحو عام، وتعدّ واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى الآن.

وأجريت التدريبات مع ​تصعيد الصين لضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية، ما أثار تنديدات من تايبه وزاد من القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال نشوب حرب.

شي يحثّ على إعادة التوحيد «سلمياً»

وأمس، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطاباً سياسياً مهماً حول تايوان، حثّ ​فيه على «إعادة التوحيد» سلمياً ولم يذكر استخدام القوة.

وقال المسؤول التايواني إنّه خلال أحدث التدريبات، أطلقت غواصة ‌صينية ⁠صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البر الرئيسي الصيني. وأضاف: «هذه مناورة صامتة، وهي في الواقع ترهيب صامت».

وتستضيف بكين قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في ​شنتشن الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب والرئيس ⁠الصيني شي جين بينغ للمرة الثالثة هذا العام. وتشارك تايوان أيضاً في القمة.

وقال مصدر في جهاز مخابرات أجنبي لـ«رويترز» إنّ «التدريبات الصامتة التي لا تحمل اسماً» أمر متعمد على ما ⁠يبدو نظراً ​لعدم إصدار الصين إعلاناً عاماً بشأنها، ما يتيح ​لبكين ممارسة ضغط عسكري مع تجنب رد فعل دبلوماسي عنيف. وأضاف أنّ الصين عادة ما تجري تدريباتها ​في النصف الثاني من العام، عندما يكون الطقس أكثر هدوءاً.

المصدر: وكالات