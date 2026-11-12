الصين تحثّ واشنطن على وقف «اختلاق قصص التجسس» واتخاذها ذريعة لحصار تكنولوجي

حثّت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن «اختلاق ما يُسمّى بقصص التجسس واستخدامها ذريعة لفرض حصار تكنولوجي»، مؤكدةً أن تقدّمها العلمي والتكنولوجي يستند إلى الابتكار المستقل والتعاون المنفتح.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال إفادة صحفية دورية، اليوم الخميس، رداً على سؤال بشأن مزاعم تفيد بأن امرأة ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، جاسوسة صينية.

وأضافت ماو نينغ أن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التوافق الذي توصّل إليه رئيسا البلدين.

المصدر: رويترز