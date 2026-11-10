تركيا | انطلاق قمة المناخ COP31 في تركيا وسط ضغوط على القادة لمعالجة أزمة المناخ

انطلقت اليوم الاثنين، في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأطراف COP31 للمناخ، وسط مطالبات متزايدة للقادة العالميين بمعالجة أزمة المناخ بجدية بعد عام شهد ظواهر جوية متطرفة مدمرة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة إلى “التعامل بجدية” مع الأزمة من خلال تسريع خفض الانبعاثات وتسريع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري وتوفير التمويل والحماية للدول الضعيفة.

وقال غوتيريش في بيان إن العالم “دخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية المتطرفة”، مشيراً إلى أن “العام الماضي شهد موجات حرارة قاسية في أوروبا وحرائق غابات واسعة في إندونيسيا وفيضانات كارثية في نيبال، مع تفاقم الظواهر المناخية بسبب ظاهرة إل نينيو القوية بشكل استثنائي”.

وشهد اليوم الأول خلافاً مبكراً حول التمويل، إذ تأخر حفل الافتتاح ساعة ونصف الساعة دون تفسير، بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الأحد حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بتمويل المناخ في جدول الأعمال الرسمي. وأدرجت في النهاية “برنامج عمل تمويل المناخ” في جدول الأعمال، وهو منصة كان قد تم الاتفاق عليها في COP30 بالبرازيل العام الماضي، لكن مطلب الدول الأفريقية بإدراج مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات لم يدرج كبند مستقل.

وتتولى تركيا رئاسة COP31، بينما تقود أستراليا المفاوضات في ترتيب غير معتاد أنهى خلافاً حول الدولة المضيفة. وأعلن رئيس COP31 ووزير البيئة التركي مراد كوروم ووزير المناخ الأسترالي كريس بوين خلال حفل الافتتاح عن تعاونهما، ورفعا أيديهما المتشابكة وسط تصفيق الحاضرين، مؤكدين أن القمة تركز على تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

وتدعو تركيا الدول إلى الانضمام إلى تعهد طوعي بـ”الكهربة” يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، غير أن المبادرة قد تثير خلافات، إذ دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى كهربة “نظيفة”، وهو مصطلح قد يفتح نقاشاً حول دور النفط والغاز والفحم في المقترح التركي.

وتأتي القمة في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية، حيث يتوقع المراقبون عدم تحقيق اختراقات كبيرة بسبب صدمة أسعار النفط والتوترات الناجمة عن الحرب الأمريكية مع إيران والصراع الروسي في أوكرانيا.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في سبتمبر الماضي من أن درجات الحرارة العالمية تتجه لتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، متجاوزة أكثر العتبات طموحاً في اتفاق باريس.

وتغيب عن الدبلوماسية المناخية هذه المرة شخصية رئيسية، حيث لم يرسل الرئيس الأمريكي المتشكك في تغير المناخ دونالد ترامب مسؤولين إلى COP31، في حين يشارك وفد من الكونغرس الأمريكي في القمة. ومن المقرر أن يشارك الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي فاز مؤخراً بولاية جديدة، ضمن القادة الذين سيخاطبون القمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المصدر: وكالة يونيوز