    العدو الإسرائيلي يعتقل صحفيا فلسطينيا من بيت لحم بالضفة المحتلة

    اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، يوم الأربعاء، المصوّر الصحفي معاذ عمارنة، أثناء تواجده على الطريق بين مدينتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوة خاصة إسرائيلية اعترضت مركبة عمارنة على الشارع المذكور، وأقدمت على اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة”.

    والصحفي عمارنة، من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقد فقد إحدى عينيه بعد إصابته برصاص العدو خلال تغطيته لأحداث ميدانية قبل عدة سنوات.

    وكانت قوات العدو قد اعتقلت عمارنة مع بداية العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن يُعاد اعتقاله الأربعاء من قِبل قوة خاصة صهيونية.

    المصدر: فلسطين اليوم