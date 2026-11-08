القوات اليمنية: نفذنا عملية ثالثة استهدفت تحشيداتِ العدوان السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ ومديريةِ مدغلَ بمحافظةِ مأرب

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القوات اليمنية: نفذنا عملية ثالثة استهدفت تحشيداتِ العدوان السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ ومديريةِ مدغلَ بمحافظةِ مأرب
08-11-2026 15:58 مساءً
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