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    القوات اليمنية: نفذنا عملية استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ وخزاناتِ أرامكو والمركزَ الماليَّ في الرياضِ وكانتِ الإصاباتُ مباشرةً

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