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    لبنان

    عدنان ذوق وجوزاف إسحاق يفوزان بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس

      فاز المرشّحان عدنان ذوق وجوزاف إسحاق بعضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس، لشغل مقعدين شاغرين، في انتخابات فرعية تنافس فيها أربعة مرشّحين، وشارك فيها نحو ألف وخمسمئة محامٍ.

      وجرت العملية الانتخابية في قصر العدل في طرابلس، وفق الأصول النقابية والعرف المعتمد في توزيع المقاعد بين مرشّحين مسلمين وآخرين مسيحيين، حيث توجّه المحامون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثّليهم من بين مرشّحَين مسلمَين ومرشّحَين مسيحيَّين.

      وكان نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر قد أكد، قبل بدء الاقتراع، أهمية الاستحقاق بوصفه محطة أساسية في الحياة الديمقراطية للنقابة، مشدّداً على أن الاختلاف في الرأي لا يشكّل سبباً للخلاف، وأن النقابة تبقى الإطار الجامع للمحامين تحت سقف المسؤولية المشتركة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

      ويأتي الاستحقاق لاستكمال عضوية مجلس النقابة بملء المقعدين الشاغرين، بما يتيح مواصلة العمل النقابي ومتابعة الملفات المرتبطة بشؤون المحامين، وتع

      المصدر: موقع المنار

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