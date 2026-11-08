القوات المسلحة اليمنية: العمليةُ الرابعةُ استهدفت تحشيداتِ العدوان السعوديِّ التابعةَ للضابطِ السعوديِّ بدرِ الحربيِّ في منطقة المضاربةِ بمحافظةِ لحجٍ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى