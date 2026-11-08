صحيفة “معاريف” العبرية: من المتوقع أن يعقد الكنيست الـ26 جلسته الأولى يوم الثلاثاء ويبدو أن محيط نتنياهو وحزب الليكود يحاولون تقويض نتائج الانتخابات وعدم قبولها