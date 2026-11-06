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   25 جمادى الأولى 1448   
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    قوى الأمن: لا صحّة لما نشر عن عمليّات سلب أمس في بيروت وعلى وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الأخبار

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