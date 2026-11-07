246 ألف دولار لاتصالات القصر الجمهوري..

عرض الباحث محمد شمس الدين أرقاماً لافتة تتعلق باعتمادات الاتصالات المرصودة لرئاسة الجمهورية والتي بلغت نحو 246 ألف دولار بينها 112 ألف دولار خُصّصت بدايةً، قبل إضافة اعتماد جديد بقيمة 134 ألف دولار.

وبحسب الأرقام، تبلغ مخصصات اتصالات رئاسة الحكومة نحو 14 ألف دولار، ما يجعل اعتماد رئاسة الجمهورية أكبر بنحو 17 ضعفاً من اعتماد رئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك بعد إشارة شمس الدين سابقاً إلى أن فاتورة كهرباء القصر الجمهوري بلغت نحو 1.56 مليون دولار حتى نهاية عام 2026 ما يعيد طرح التساؤلات حول حجم النفقات الرسمية ومعايير تحديدها في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها اللبنانيون.