وزارة الدفاع الروسية: ضرباتنا أصابت منشأة لتخزين البطاريات في مدينة بيلايا تسيركوف وسفينة شحن جاف في ميناء أوديسا كانت تنقل شحنة ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا