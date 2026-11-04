المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي يرد على وزير الخارجية الالماني: يبرر الهجوم على إيران ولا يدرك حجم الأضرار الاقتصادية التي يلحقها ببلاده وبأوروبا