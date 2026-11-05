إيران | حرس الثورة: حريق في ناقلتي نفط وناقلة سحب بمضيق هرمز والاستيلاء على مسيّرتين أمريكيتين

أعلن حرس الثورة الإسلامية، صباح اليوم الخميس، أن ناقلة نفط كبيرة حاولت عبور الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز، تعرّضت لحادث إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وتوقّفها.

كما توقّفت ناقلة نفط عملاقة أخرى أثناء خروجها من شرق المضيق إثر اندلاع حريق واسع فيها، فيما اشتعلت النيران في ناقلة سحب اقتربت منها للمساعدة في إخماد الحريق.

وفي سياق متصل، تمكّن مقاتلو وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة من السيطرة على مسيّرتين أميركيتين من طراز “لوكاس”، والتحكّم بهما وإنزالهما سالمتين، قبل الاستيلاء عليهما.

وذكر حرس الثورة أن الولايات المتحدة، من خلال دفع السفن إلى مخالفة التعليمات والعبور عبر ممر مزروع بالألغام، تحمّل دافعي الضرائب الأميركيين وحلفاءها في المنطقة تكاليف تأمين باهظة للسفن المتضررة.

وختم حرس الثورة بأن محاولات خرق القوانين في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر المالية والهزائم السياسية للولايات المتحدة.

المصدر: وكالة يونيوز