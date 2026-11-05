“لوفتهانزا” تحذّر من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران جرّاء الحرب على إيران



حذّرت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بأكثر من 10 في المئة خلال عام 2027، جرّاء زيادة تكاليف الوقود المرتبطة بتداعيات الحرب الأميركية – “الإسرائيلية” على إيران.



وأكّد المدير المالي للمجموعة، تيل شترايشرت، أنّ “رفع الأسعار سيكون ضروريًا لتمرير الزيادة في تكاليف “الكيروسين” (مادة مشتقَّة من النفط)”، مضيفًا أنّ “فاتورة الوقود المتوقعة لعام 2026 تبلغ 9.3 مليارات يورو، بزيادة مليارَيْ يورو مقارنة بالعام الماضي”.



وتحدَّث شترايشرت عن “تغطية المجموعة أكثر من 80 في المئة من تكاليف الوقود لـ2026، وأكثر من 60 في المئة من تكاليف لـ2027″، معتبرًا أنّ ذلك “يَحُدُّ من تعرُّضها لتقلُّبات الأسعار في الأسواق”.



كما لفت الانتباه إلى أنّ “تكاليف الوقود المرتفعة دفعت المجموعة إلى خفض توقعاتها للربح الأساسي لـ2026، ليبلغ ما بين 1.7 و2 مليار يورو، بعدما كانت تتوقَّع أنْ يتراوح بين 1.7 و2.2 مليار يورو”.



وسبق تحذير “لوفتهانزا” إعلانٌ لشركة “رايان إير” الأيرلندية، عن رفع أسعار تذاكرها وإطلاق حملة لخفض التكاليف، وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.



وتضم “لوفتهانزا”، أكبر مجموعة طيران أوروبية من حيث المبيعات، شركات عدَّة، من بينها “الخطوط الجوية السويسرية”، “الخطوط الجوية النمساوية”، “خطوط بروكسل الجوية”، و”يورووينغز”.

المصدر: العهد