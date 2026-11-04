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    عربي وإقليمي

    شهيد طفل وجريح مدني جراء غارات العدوان السعودي على صعدة

      مشاهد من جريمة العدوان السعودي باستهداف أسرة حسن محمد العياني في علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة.

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