البرتغال | انتصار قضائي لمحتجي أزمة السكن في البرتغال يسمح بنصب خيمة في ساحة روسيو بلشبونة

احتفل محتجون من حركة «أكامبادا» المناهضة لأزمة الإسكان في البرتغال بانتصار قضائي في العاصمة لشبونة، بعدما قضت محكمة إدارية بحق ناشط في نصب خيمة بساحة روسيو طوال الليل، في قرار يأتي عقب استخدام الشرطة الهراوات لتفريق مخيم احتجاجي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإصابة عشرات المتظاهرين وعناصر الأمن.

وقضت المحكمة الإدارية في لشبونة، الاثنين، بأن من حق الناشط إقامة خيمته في الساحة ليلاً، رافضة اعتبار التوقيت الليلي بحد ذاته مبرراً لفض التجمع، بعدما استندت قوات الأمن إلى مرسوم يحظر التظاهر ليلاً لتبرير تدخلها في لشبونة ومدينة بورتو شمالي البلاد.

وأسفرت المواجهات خلال عمليات فض الاحتجاجات في المدينتين عن إصابة ما لا يقل عن 20 شرطياً وعشرات المتظاهرين، وفقاً للسلطات.

وأعلن منظمو الاحتجاج عزمهم العودة إلى ساحة روسيو مساء الاثنين، مؤكدين عبر حساب الحركة على منصة «إنستغرام» أن المحكمة أكدت موقفهم القائل إن وقت إقامة المظاهرة لا يشكل بحد ذاته مبرراً لفضها.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية البرتغالية إن الحكم يقتصر على حالة فردية محددة، ولا يتضمن حكماً بشأن شرعية التدخلات الشرطية السابقة، كما لا يقر بحق عام في إقامة مخيمات دائمة في الأماكن العامة.

وشهدت الساحة تجمعاً احتفالياً عقب صدور الحكم، ردد خلاله المحتجون أغاني لفرقة «شوتوس إي بونتابيس» البرتغالية، ورفعوا قرنفلات حمراء، في استعادة لرمزية ثورة 25 أبريل/نيسان 1974.

المصدر: وكالة يونيوز