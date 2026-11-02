الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 07:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    البرتغال | اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على أزمة السكن واعتقال 13 شخصًا

      اقتحمت قوات مكافحة الشغب البرتغالية، المدعومة بالكلاب، مخيمات احتجاجية في لشبونة وبورتو، وهاجمت المتظاهرين بالهراوات، واعتقلت 13 شخصًا، وأصابت عشرات آخرين، في أحدث مواجهة على خلفية أزمة السكن في البرتغال.

      واندلعت الاشتباكات سريعًا عندما تحركت عشرات من رجال الشرطة نحو مخيم في ساحة روسيو بلشبونة ومخيم أصغر في ساحة دوم جواو الأول ببورتو.

      وهتف المتظاهرون “رائحتها كالديكتاتورية”، بينما قالت الشرطة إن بعضهم ألقى زجاجات وألعابًا نارية وطلاءً على الضباط أثناء محاولتهم إزالة الخيام.

      وذكرت الشرطة في بيان أن ستة أشخاص اعتُقلوا في لشبونة وسبعة في بورتو لرفضهم أوامر التفرق، وأن 13 شرطيًا أُصيبوا خلال العملية، نُقل ثمانية منهم إلى المستشفى.

      وفي بورتو، قالت الشرطة إن ثلاثة ضباط بملابس مدنية كانوا يراقبون المتظاهرين تعرضوا للاعتداء بعد أن اكتشفتهم مجموعة منهم، وأظهر أحدهم سلاحه الناري كرادع.

      وأفاد منظمون في بورتو بإصابة 38 شخصًا، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، بينما أبلغ منظمون في لشبونة عن إصابة أكثر من 30 شخصًا.

      هذا وحمل بعض المتظاهرين قرنفلًا أحمر، رمز ثورة البرتغال عام 1974، في استحضار للانتفاضة السلمية التي أنهت ما يقرب من خمسة عقود من الديكتاتورية.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      البرتغال: توقيف 13 شخصاً وإصابات خلال فضّ مخيّمات احتجاج على أزمة الإسكان

      البرتغال: توقيف 13 شخصاً وإصابات خلال فضّ مخيّمات احتجاج على أزمة الإسكان

      إيقاف رونالدو 30 يوما لمغادرته معسكر البرتغال عقب خلاف مع المدرب جيسوس

      إيقاف رونالدو 30 يوما لمغادرته معسكر البرتغال عقب خلاف مع المدرب جيسوس

      البرتغال | روبيو يحذّر: أي تصعيد بين موسكو وكييف قد يحوّل بسرعة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا وأخطر بكثير

      البرتغال | روبيو يحذّر: أي تصعيد بين موسكو وكييف قد يحوّل بسرعة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا وأخطر بكثير