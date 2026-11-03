استطلاع: شعبية ترامب قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق قبيل الانتخابات

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس واكتمل الاثنين أن شعبية ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظلت قريبة ‌من أدنى مستوى قياسي لها، فيما اعتبرت شريحة واسعة من الناخبين الأمريكيين تصويتها في انتخابات الكونغرس ​الثلاثاء وسيلة لمعارضة الرئيس الجمهوري.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ​الذي استمر خمسة أيام على مستوى الولايات ⁠المتحدة مؤشرات على أن السباق بين الديمقراطيين ​والجمهوريين قد يشتد قبيل يوم الانتخابات.

وقال نحو ​46 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إنهم سيصوتون للديمقراطيين في انتخابات الكونجرس، مقابل 38 بالمئة اختاروا الجمهوريين. وكان فارق ​النقاط الثماني هذا الذي حققه الديمقراطيون أقل ​مما كان عليه في استطلاع رويترز/إبسوس قبل أسبوع، عندما كان ‌الديمقراطيون ⁠متقدمين 11 نقطة.

وذكر قرابة 32 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض، دون تغيير عن الأسبوع السابق، ​وبنسبة تزيد ​قليلا عن أدنى ⁠مستوى قياسي له البالغ 31 بالمئة قبل أسبوعين.

ومن بين الناخبين المسجلين، قال زهاء ​50 بالمئة من المستقلين إنهم يعتبرون تصويتهم ​في ⁠انتخابات الكونغرس تصويتا ضد ترامب، مقارنة مع 13 بالمئة قالوا إنه تصويت لصالح ترامب، و33 بالمئة قالوا إن ⁠الرئيس ​لم يكن عاملا مؤثرا في تصويتهم.

أخذ ​أحدث استطلاع لرويترز/إيبسوس آراء 1765 بالغا أمريكيا عبر الإنترنت، وبلغ هامش ​الخطأ فيه نقطتين مئويتين.

المصدر: وكالة رويترز