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    دولي

    ترامب: أمتلك “السلطة المطلقة” لاستخدام الفيتو إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس


      أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يمتلك “السلطة المطلقة” لاستخدام حق النقض “الفيتو” ضد التشريعات الديمقراطية، إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.

      وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، إنه يرحب بلقب “السيد فيتو”، معربًا عن ثقته بقدرته على تنفيذ برنامجه خلال العامين المقبلين، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وتركيبة الكونغرس.

      وأضاف أن قرارات المحكمة العليا الأخيرة عززت صلاحياته التنفيذية وصلاحيات إدارته، ومكنتهما من ممارسة سلطات واسعة داخل الحكومة الفيدرالية، حتى في حال محاولة الكونغرس عرقلته.

      المصدر: وكالات

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