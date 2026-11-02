تقارير مصورة | حزب الله وأهالي تمنين الفوقا يشيّعون الشهيد علي إبراهيم السنوح

شيّع حزب الله وأهالي بلدة تمنين الفوقا الشهيد المجاهد علي إبراهيم السنوح (بلال جعفر)، الذي ارتقى مدافعاً عن لبنان وشعبه، بمشاركة حشد من الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية والأهالي ورفاق الدرب.

وخلال مراسم التشييع، أكد نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، أن مسيرة المقاومة ستبقى مستمرة، مشدداً على مواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل حتى تحقيق أهداف المقاومة، ومندداً بالدور الأميركي في دعم الاعتداءات وقتل الأطفال في العالم ولبنان.

وتخللت المراسم التحية العسكرية وقسم الوفاء للشهداء، قبل أن يُوارى جثمان الشهيد الثرى وسط صيحات التكبير والشعارات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

المصدر: موقع المنار