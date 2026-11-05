ماكرون: قمم الاتحاد الأوروبي كئيبة وافتقد كثيرا لميركل ودراغي

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصحافية فرانسواز ديغوا في مراسلات تعود إلى خريف عام 2024 بأنه يشعر بالملل والفتور خلال تواصله مع قادة الاتحاد الأوروبي الحاليين.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” عن رسالة بعث بها ماكرون من بروكسل في أثناء انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي جاء فيها: “أشعر بالملل. كل شيء كئيب وخال من الطاقة الإبداعية. أفتقد (رئيس الوزراء الإيطالي السابق) ماريو دراغي و(المستشارة الألمانية السابقة) أنغيلا ميركل بشدة”، وأشارت الصحيفة إلى أن مقتطفات من هذه المراسلات وردت في كتاب جديد لديغوا.

وأشار الرئيس الفرنسي في المراسلات إلى أن ما يجري يثقل عليه أحيانا، لكنه يبقى متماسكا ولا يفقد معنوياته.

المصدر: صحيفة لوفيغارو