مندل: كييف ستضطر إلى الاستسلام إذا رفضت التسوية السلمية

حذرت يوليا مندل، المتحدثة السابقة باسم فلاديمير زيلينسكي، من أن أوكرانيا ستضطر إلى الاستسلام أمام روسيا إذا لم تذهب كييف إلى تسوية سلمية في القريب المنظور.

وقالت مندل في مقابلة مع صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية إن استمرار الحرب سيؤدي إلى استسلام أوكرانيا، مضيفة: “نفقد الناس. يمكن للبلد أن يوجد دون أراض، لكن ليس دون بشر”.

وأشارت إلى أن هذا الرأي يُجمع عليه كثيرون من السياسيين والاقتصاديين والخبراء، في تعليق على المحادثات المقررة في أبو ظبي.

ورأت مندل أن كثيرين في الغرب يتوهمون بأن أوكرانيا قادرة على الانتصار واستعادة الأراضي المفقودة. وقالت: “الانتصار الوحيد الممكن لأوكرانيا اليوم هو إبرام اتفاق سلام واقعي”.

يأتي ذلك في وقت حددت فيه الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في أبوظبي. وقد أفاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الأطراف تعتزم مناقشة ضمانات الأمن وخفض التصعيد والمسائل الإنسانية، إضافة إلى الخطوات التالية نحو التوصل إلى تسوية سلمية.

من جانبه، أكد الكرملين مشاركة الوفد الروسي في المحادثات برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. وصرحت موسكو أنها مستعدة للتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في أوكرانيا شرط إزالة جذورها ومراعاة مصالح الأمن الروسية، مشددة على ضرورة تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام وليس هدنة مؤقتة.

المصدر: روسيا اليوم