الخميس   
   05 11 2026   
   24 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 04:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سي إن إن عن مسئولين في الحزب الجمهوري: هيغسيث بالغ في تقدير قدرة واشنطن على حسم الصراع ضد إيران بسرعة

      مواضيع ذات صلة

      مندل: كييف ستضطر إلى الاستسلام إذا رفضت التسوية السلمية

      مندل: كييف ستضطر إلى الاستسلام إذا رفضت التسوية السلمية

      ماكرون: قمم الاتحاد الأوروبي كئيبة وافتقد كثيرا لميركل ودراغي

      ماكرون: قمم الاتحاد الأوروبي كئيبة وافتقد كثيرا لميركل ودراغي

      أكسيوس عن مصادر: فانس سبق وحذر من أن الحرب ضد إيران تحظى بمعارضة واسعة وقد تكلف الجمهوريين خسارة الانتخابات

      أكسيوس عن مصادر: فانس سبق وحذر من أن الحرب ضد إيران تحظى بمعارضة واسعة وقد تكلف الجمهوريين خسارة الانتخابات