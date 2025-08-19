عربي وإقليمي

حماس تدعو المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف الإبادة في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ووقف “جريمة الإبادة والتجويع” بحق أكثر من مليوني فلسطيني، وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا التصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي تحيي ذكراه الأمم المتحدة ودول العالم في التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يمعن الاحتلال في تصعيدها ضد سكان غزة على مدى أكثر من 22 شهرًا؛ حيث ارتقى أكثر من 61 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصبح نحو 40 ألف طفل أيتام، و23 ألف امرأة أرامل. كما بلغ عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية 235 شهيدًا بينهم 106 أطفال.

وأكدت الحركة أن استمرار استهتار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وإصراره على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف تدمير القطاع الصحي، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وقالت حماس في بيانها إن الدول والحكومات والمنظمات لم يعد مقبولًا أن تكتفي ببيانات التنديد والاستنكار، داعية إلى وقف العدوان والإبادة، ومحاكمة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو، وجلبهم إلى العدالة الدولية، وعزل هذا الكيان الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وشددت الحركة على أن الإدارة الأمريكية تتحمّل مسؤولية مباشرة عن تداعيات منع دخول المساعدات واستمرار سياسة التجويع والقتل والإذلال عبر “مؤسسة غزة اللا إنسانية” التي تفرضها حكومة الاحتلال بغطاء أمريكي.

وأضاف البيان أن احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي للعمل الإنساني يضع الدول والحكومات والمنظمات أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية لإلزام حكومة الاحتلال بوقف عدوانها فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة.

كما أشادت الحركة بجهود الطواقم الإنسانية والإغاثية الفلسطينية في القطاع، مؤكدة أنها تقدم خدماتها رغم القصف والتدمير، ونددت بـ”الجرائم الممنهجة” التي ترتكبها حكومة الاحتلال لمنع هذه الطواقم من أداء واجبها الإنساني.

ودعت حماس الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى تكثيف أعمالها وبرامجها في قطاع غزة، وإعلاء صوتها ضد التضييق والاستهداف الإسرائيلي، ورفض كل محاولات الاحتلال الالتفاف على بروتوكولات الإغاثة الدولية عبر آليات إجرامية صُمّمت لقتل الشعب الفلسطيني والتنكيل به.

المصدر: موقع حركة حماس