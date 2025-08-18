عربي وإقليمي

جريمة صهيونية جديدة.. شهداء وجرحى من منتظري المساعدات شمال غزة

استُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح، يوم الإثنين، في مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى “وصول 6 شهداء إلى مستشفى حمد من منتظري المساعدات، ارتقوا بنيران قوات العدو في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشنّ العدو الإسرائيلي جريمة حرب وإبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وقد خلّفت هذه الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام