العدو الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

شنّت قوات العدو الإسرائيلي – الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين – حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “حملة الدهم شملت محافظات: رام الله، نابلس، جنين، طوباس، طولكرم، قلقيلية، بيت لحم، والخليل”.

ولفتت المصادر إلى أنه “في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بهاء قصراوي بعد الاعتداء عليه بالضرب في حي الهدف، وزيد حبيب بركات عقب مداهمة منزله في بلدة فقوعة، كما انسحبت بعد اعتقال شاب من بلدة قباطية، واقتحمت بلدة يعبد”.

وتابعت المصادر أنه “في رام الله، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على عائلة أبو عواد في سهل ترمسعيا، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير برفقة جرافة، إضافة إلى اقتحام أحياء وسط المدينة، وعين منجد، وأم الشرايط”، وأضافت: “هاجم مستوطنون قرية عابود شمال غرب رام الله، وبلدة دير دبوان شرق المدينة، من دون أن يُبلغ عن إصابات”.

وقالت المصادر إنه “في الخليل، طالت الاقتحامات بلدة بني نعيم، ومنطقة دائرة السير، وبئر المحجر، إضافة إلى منطقة الطفوف في بلدة سعير، ومدينة الظاهرية جنوب المحافظة”، ولفتت إلى أن “شاحنات إسرائيلية نقلت غرفًا متنقلة (كرفانات) إلى المنطقة الأثرية في قرية سوسيا قرب الخليل، من دون معرفة الغرض من وضعها”.

وتابعت المصادر أنه “في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الحاجز الشمالي ووسط المدينة، واعتقلت الشاب أحمد شاور عقب مداهمة منزله”، وأضافت: “اقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم ومخيم الدهيشة، واعتقلت 8 فلسطينيين، فيما شملت المداهمات مدينة طولكرم والحي الغربي منها، وبلدة عنبتا شرقها”، ولفتت إلى أن “الحملة امتدّت أيضًا إلى نابلس، حيث جرى اقتحام بلدة عصيرة الشمالية، وإلى طوباس عبر اقتحام قرية تياسير”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام