عربي وإقليمي

موجة اعتقالات جديدة تستهدف المعارضة في إسطنبول

أقدمت السلطات التركية، اليوم، على تنفيذ حملة اعتقالات طاولت العشرات من كوادر “حزب الشعب الجمهوري” في إسطنبول، في خطوة تعكس استمرار التضييق على المعارضة.

وشملت الحملة اعتقال 40 شخصاً من موظفي بلدية إسطنبول، من بينهم رئيس بلدية منطقة بك أوغلي وعدد من المستشارين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في آذار الماضي، والذي يُعدّ من أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ما أثار حينها موجة احتجاجات هي الأوسع منذ أكثر من عقد.

وكانت السلطات قد اعتقلت منذ تشرين الأول تسعة من أصل 26 رئيس بلدية في إسطنبول يتبعون لـ “حزب الشعب الجمهوري”، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.

ويرى مراقبون أنّ هذه الحملة الجديدة تأتي في إطار مسعى حكومة أردوغان إلى تقويض نفوذ الحزب الذي حقق انتصاراً بارزاً في الانتخابات المحلية في ربيع 2024، على حساب “حزب العدالة والتنمية” الحاكم.

المصدر: مواقع إخبارية