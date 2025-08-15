تكنولوجيا

دول تحظر واتساب.. أسباب وتفاصيل

أصبحت روسيا يوم الأربعاء أحدث دولة تفرض قيوداً على بعض مكالمات واتساب، متهمة المنصة المملوكة لشركة ميتا بعدم مشاركة المعلومات في قضايا الاحتيال والإرهاب.

وفيما يلي قائمة بالدول التي تفرض قيوداً على واتساب حسب رويترز:

الحظر الكامل

الصين: بدأت حظر واتساب في 2017 باستخدام ما يُعرف بـ«جدار الحماية العظيم» لتصفية وحجب حركة البيانات مع الخوادم الخارجية. ويعتمد المستخدمون في الصين على بديل محلي وهو تطبيق وي تشات.

كوريا الشمالية: واتساب غير متاح عملياً، إذ تحظر البلاد منذ 2016 فيسبوك ويوتيوب وتويتر ومنصات أخرى، وتملك أحد أكثر أنظمة الإنترنت تقييداً في العالم.

الحظر الجزئي

روسيا: بدأت تقييد واتساب من يوم الأربعاء، بعد سنوات من الخلافات مع المنصات الأجنبية حول المحتوى وتخزين البيانات.

مصر: لا يوجد حظر شامل على مكالمات واتساب، لكن السلطات حاولت إبطاء هذه الاتصالات.

الأردن: توجد قيود على المكالمات عبر VoIP.

حظر متقطع

إيران: رفعت العام الماضي الحظر عن واتساب كخطوة أولى لتخفيف القيود على الإنترنت بعد سنوات من الحد من الوصول.

تركيا: لا يوجد حظر حالياً، لكنها منعت واتساب سابقاً في أوقات أزمات داخلية.

أوغندا: حظرت واتساب ومنصات اجتماعية أخرى في 2021 رداً على قيام فيسبوك بحظر حسابات مؤيدة للحكومة، لكنها لا تفرض الحظر حالياً.

كوبا: قيّدت مؤقتاً الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة، ومنها واتساب، في 2021.

الولايات المتحدة: حُظر واتساب على جميع أجهزة مجلس النواب الأميركي في يونيو حزيران الماضي، وفق مذكرة أرسلت إلى جميع موظفي المجلس.

المصدر: سي ان ان