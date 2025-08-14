دولي

ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على واشنطن إلى ما بعد الفترة القانونية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأربعاء، أنه سيطلب من الجمهوريين في “الكونغرس” تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوماً.

وأشار ترامب إلى أن “أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى”.

في السياق، كان الرئيس الأميركي قد هدّد، في وقت سابق، بـ “توسيع نطاق جهوده”، لتشمل مدناً أخرى يديرها الديمقراطيون، مثل شيكاغو، التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.

ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى.

أمّا بالنسبة إلى واشنطن، فقد استفاد ترامب في سيطرته، قبل يومين، من قانون اتحادي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة، لمدة تصل إلى 30 يوماً.

ويوم الاثنين أيضاً، أعلن ترامب أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة.

يُذكر أن الأسلوب نفسه استخدمه ترامب في لوس أنجلوس، في حزيران/يونيو الماضي، عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني، والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.

المصدر: وكالات