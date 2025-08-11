الثلاثاء   
    أمن الدولة: توقيف سوري ينتمي لـ”جبهة النصرة” في الصرفند

      أعلن مكتب الزهراني في المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان له يوم الإثنين أنه “بنتيجة الرصد والمتابعة، أوقف المكتب السوري (م. ي) في محلة الصرفند – جنوب لبنان، وذلك لقتاله في صفوف جبهة النصرة الإرهابية لعدة سنوات (2016 – 2019)”.

      وتابع البيان “تبيّن خضوع الموقوف لعدة دورات عسكرية وشرعية، وقد قاتل في عدة محاور في ريف حلب وريف إدلب وحماة السوريين”، وأضاف “دخل الموقوف خلسة إلى لبنان أواخر شهر حزيران من العام الحالي”.

      وأوضح البيان “أُجري التحقيق معه، وجرى توقيفه بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام