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   15 محرم 1448   
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    مكتب اعلام الاسرى: ادارة سجن النقب تعاقب الاسرى بإبقائهم تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة تصل الى 6 ساعات

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