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مراسل المنار: قوات العدو تنفذ حملة تمشيط بالاسلحة الرشاشة في بلدة مجدلزون تزامناً مع اطلاق قنبلة صوتية
30-06-2026 13:36 مساءً
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