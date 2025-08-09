عربي وإقليمي

الإعلام العسكري يعرض قصف مجاهدي “سرايا القدس” لمستوطنة نيرعام بصواريخ (قدس 3)

عرض الإعلام العسكري مشاهد تُظهر قصف مجاهدي “القوة الصاروخية في سرايا القدس” لمستوطنة “نيرعام” الواقعة في غلاف قطاع غزة، باستخدام صواريخ دقيقة من نوع (قدس 3).

وتُعد صواريخ (قدس 3) من الصواريخ المتطورة التي تتميز بدقتها وقدرتها على استهداف المواقع الحساسة داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد المواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث تستمر الفصائل في تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير أدواتها العسكرية لمواجهة التهديدات والتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر.

المصدر: الاعلام العسكري