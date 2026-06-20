11 شهيدا بانتهاك العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 11، بينهم طفلتان وسيدتان، جراء سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ فجر السبت.

وقالت مصادر فلسطينية “أسفر قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة، مساء السبت، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بعد استهداف منزل مأهول يعود لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع”، وتابعت “في مدينة غزة، استشهد المواطن كمال أحمد السيد (62 عامًا) إثر إطلاق نار من زوارق الاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة العمادي الواقعة على شاطئ البحر غرب المدينة”.

واضافت المصادر “كما أدى قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين قرب صالة دريم غرب مدينة خانيونس إلى استشهاد المواطن محمد أسامة عبد العزيز سبع العيش، وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”، وتابعت “في شمال القطاع، أُعلن عن استشهاد المواطنة تغريد زملط متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال خلال إطلاق نار استهدف منطقة بيت لاهيا في وقت سابق من اليوم”.

وأفادت مصادر فلسطينية “بارتقاء 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر السبت شقة سكنية لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة”، وتابعت “كما استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الصفطاوي شمالي مدينة غزة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1017 شهيدا، إضافة إلى 33208 مصابين، إلى جانب تسجيل 784 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,028 شهيدا و173,316 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام