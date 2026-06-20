38 ألف طالب في غزة يتحدّون العدوان ويتقدمون إلكترونياً لامتحانات الثانوية العامة

آخر التطورات من قطاع غزة يطلعنا عليها مدير مكتبنا في القطاع عماد عيد.

المصدر: موقع المنار