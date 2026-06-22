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   7 محرم 1448   
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    الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو: نتيجة الفرز الأولي 49,3% لصالح أبيلاردو و49% لسيبيدا ولا يمكن إعلان فوز أي منهما بالرئاسة

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