لبنان

إعلام منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله نعى الشهيد شحادي : مثال الإعلامي المقاوم الصادق



نعى القسم الإعلامي في منطقة جبل عامل الثانية في “حزب الله” الشهيد الإعلامي محمد شحادي، وتقدم في بيان ب”أحر آيات التبريك والتهنئة الممزوجة بالفخر والاعتزاز بارتقاء مدير موقع “هوانا لبنان” الشهيد المجاهد محمد حمزة شحادي الذي أمضى حياته مؤمنا برسالته الإعلامية حاملا قلمه وكاميرته سلاحا في ميادين الحق مدافعا عن قضايا أمته ووطنه ناقلا صورة الصمود من أرض التضحية إلى كل العالم”.

أضاف :”لقد جسد الشهيد محمد شحادي أسمى معاني الإخلاص والوفاء فكان مثال الإعلامي المقاوم الصادق الذي لم يتوان لحظة عن أداء واجبه رغم كل التحديات والمخاطر حتى ختم مسيرته بالشهادة وهي أسمى أوسمة السعادة، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبله قربانا في عداد الشهداء السعداء في أعلى عليين وأن يلهم أهله وذويه رفاقه الصبر والسلوان ويجعل من دمه الطاهر منارة تضيء طريق الحقيقة والكلمة الصادقة في مسيرة الأحرار”.

وختم البيان : نعاهد الشهيد الإعلامي محمد شحادي، أن يبقى صوت الإعلام حرا وحاضرا في ميادين هذا الوطن رغم كل التحديات.

التشييع غدا

وستتم مراسم تشييع الشهيد شحادي يوم غد السبت 9 آب 2025 ، في السادسة عصرا في روضة بلدة عدلون – قضاء الزهراني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام