آخر الأخبار

عربي وإقليمي

تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

تظاهر مئات المستوطنين، ليل الأربعاء الخميس، أما مقر وزارة جيش الاحتلال في “الكرياه” وسط تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وشارك في التظاهرة ذوو الأسرى الإسرائيليين، ورفع المحتجون لافتات تطالب حكومة الاحتلال بالإسراع باستعادة الأسرى، في وقت أبعدت شرطة الاحتلال، المتظاهرين بالقوة ومنعهم من الاقتراب من بوابة المقر العسكري، فيما أغلقت الشرطة شارع “أيالون” الحيوي بعد اتساع رقعة الاحتجاج.

وتأتي هذه التظاهرات في ظل تصاعد الأزمة الداخلية الإسرائيلية، إذ يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انتقادات واسعة من عائلات الأسرى وقادة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، بسبب فشله في التوصل إلى صفقة تبادل ورفضه الانسحاب من غزة.

ويواصل نتنياهو طرح شروط تعجيزية، بينها نزع سلاح المقاومة، مقابل الإفراج عن الأسرى، في وقت تؤكد فيه حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف العدوان ورفع الحصار.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن “الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على وشك اتخاذ قرارات قد تُسبب كارثة لدولة إسرائيل”، وذلك عقب أنباء عن توجه الأخير إلى المضي نحو احتلال قطاع غزة.

المصدر: وكالات