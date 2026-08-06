الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عدوانها العسكري على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال المدينة وسط حملة مداهمات واسعة، ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني الليلة الماضية محمد جميل عمار وفجرت أجزاءً من منزله خلال اقتحام مخيم قلنديا، كما منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم وعاقت نقل الحالات المرضية إلى المستشفى.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الشبان خلال الاقتحام المتواصل لمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس، والذي بدأ منذ ساعات فجر أمس الأربعاء.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على حركة المواطنين، وداهمت المنازل والمنشآت، واقتحمت مقر اللجنة الشعبية في المخيم، ووزعت رسائل تهديد على السكان، واحتجزت المواطنين وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.

وشرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتنفيذ عمليات هدم لعدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، وسط انتشار عسكري مكثف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن حصيلة تعامل طواقمها مع الأحداث في قلنديا الى الان 10 اصابات نتيجة اعتداء الجيش وعدد من الحالات المرضية تم اخلاءها من قبل طواقمنا.

وأوضح الهلال الأحمر أنه في ساعات الليل منعت الطواقم من الدخول الى المخيم وطلب الجيش من طواقمها مغادرة المخيم مع وجود عدد من الحالات المرضية لم نستطيع الوصول إليها إلى الآن.

وكانت قد أوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان خلال الاقتحام المتواصل للمخيم، كما اعتدت على فتاة عند مدخل مخيم قلنديا أثناء محاولتها الوصول إلى منزلها، في إطار الاعتداءات التي ترافق العملية العسكرية.

وشرعت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر أمس بتنفيذ عدوان واسع داخل مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، تخلله اقتحام الأحياء السكنية، واعتقال عدد من المواطنين، والتنكيل بالسكان، وإجبار عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها.

وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية رفقة جرافة، وشنّت حملة مداهمات واسعة للمنازل وأجبرت مواطنين على إخلاء منازلهم واتخاذها ثكنات عسكرية. إلى جانب القيام بعمليات تجريف وهدم في مناطق متفرقة بمحيط المخيم.

واستهلت القوات اقتحامها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بشكل مباشر باتجاه الصحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية للعدوان المستمر على المخيم.

وفي السياق، حذّرت مصادر مقدسية من أن العدوان العسكري الإسرائيلي الواسع على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب يشكل امتدادًا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية.

وأكدت أن الاحتلال يسعى إلى نقل نموذج الاقتحامات العسكرية الواسعة التي نفذها في مخيمات شمال الضفة الغربية إلى مدينة القدس.

ويأتي هذا العدوان في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس، والذي يترافق مع اقتحامات واسعة للمخيمات والأحياء الفلسطينية، واعتقالات، واعتداءات متصاعدة بحق المواطنين، وسط تحذيرات من اتساع رقعة العمليات العسكرية في المحافظة.

مخطط شمال القدس

ويستهدف الاحتلال مخيم قلنديا منذ سنوات بمخططات تهويدية متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل شمال القدس وفرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد.

ويسعى الاحتلال لفرض مشاريع كبرى تشمل مخطط مستعمرة عطروت، ومشروع شارع (45) الاستعماري، ومخططات السيطرة على أراضي قلنديا، وتحويل مبنى مطار القدس الدولي إلى مركز تراث استعماري.

ويأتي تزامن هذه المشاريع مع تكثيف السيطرة العسكرية ليكشف أن العدوان لا ينفصل عن مشروع أوسع لإحكام السيطرة على الأرض، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهيئة الظروف السياسية والميدانية لفرض الضم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام